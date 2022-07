METEO NAPOLI – Continua la fase di CALDO intenso e cieli SOLEGGIATI, qualche PIOGGIA in Appennino. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Salve e buon lunedì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Alta pressione africana ancora ben salda sul Mediterraneo porta tempo stabile in Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud. Possibili comunque locali acquazzoni o temporali pomeridiani sulle Alpi e più sporadicamente in Appennino. Caldo ancora intenso con temperature massime prossime ai 40°C in Pianura Padana e nelle pianure e vallate interne del Centro-Sud. Nei prossimi giorni l’abbassamento del flusso perturbato porta maltempo al Nord ed una accentuata instabilità pomeridiana in Appennino, con lieve attenuazione del caldo. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli per oggi

Ecco le previsioni meteo per oggi lunedì 25 luglio. Al mattino tempo stabile e asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni, locali disturbi nuvolosi o foschie sui settori costieri. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in formazione nelle zone interne con tempo per lo più asciutto e con isolati rovesci di breve durata, soleggiato su Napoli e sul resto della Campania. In serata torna la stabilità su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature sostanzialmente invariate e comprese tra i +25°C della notte ed i +32°C del primo pomeriggio. Attenzione agli elevati tassi d’umidità con afa e condizioni bioclimatiche in peggioramento.

Previsioni meteo Napoli per domani

Meteo Napoli – Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutta la regione, nuvolosità da avvezione sui settori costieri. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con isolati acquazzoni associati, soleggiato sul resto della Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana sulla Campania. Temperature stazionarie, comprese su Napoli tra 24°C e 31°C.

Tendenza meteo per la settimana

Nel corso dei prossimi giorni l’abbassamento del flusso perturbato porterà instabilità al Nord accompagnato da un lieve calo termico, mentre al Sud le condizioni meteo dovrebbero rimanere invariate, cn al più dell’instabilità pomeridiana più accentuata. Anche le temperature dovrebbero rimanere invariate. Nella seconda parte della settimana tornerà a rimontare l’alta pressione, attenuando l’instabilità pomeridiana e proseguendo con caldo intenso.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli sostanzialmente stabile per l'affermazione dell'alta pressione con bel tempo e caldo estivo su tutta la regione nei prossimi giorni.