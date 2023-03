Meteo Napoli – Domenica stabile, salvo innocui addensamenti, domani torna la pioggia

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Campo barico in momentaneo aumento sul Mediterraneo meridionale, in seguito al definitivo dissolvimento della bassa pressione presente sul Mar Ionio. Prossimi giorni con nuovo arrivo di nubi e qualche pioggia sui settori occidentali italiani. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: domenica con molto sole sulla Campania

Campo barico in momentaneo aumento sulla Campania, con valori al suolo attorno ai 1012 hPa. Campo barico in momentaneo aumento garantirà una giornata stabile su Napoli con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e durante le ore pomeridiane. Aumento della nuvolosità nottetempo. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature comprese tra i +3°C di minima ed i +16°C di massima.

Inizio settimana con nubi sparse e qualche acquazzone in Campania

Tornano le nubi in Campania ad inizio settimana. Infiltrazioni umide dai quadranti sud-occidentali addosseranno addensamenti sparsi su tutta la regione. Possibili acquazzoni tra mattina e pomeriggio anche su Napoli. Piogge più estese sui settori meridionali della regione dalla sera, mentre migliora sul capoluogo. Prossima settimana tra nubi, schiarite e qualche pioggia; vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.