Meteo – Prossima settimana nubi di passaggio, ma pochi fenomeni; ecco dove sono previsti

Freddo lontano dall’Italia, si apre la circolazione umida occidentale

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Primavera meteorologica iniziata con il mese di marzo che ha visto un peggioramento del tempo sulle regioni centro-meridionali italiane. L’aria fredda si mantiene mediamente Oltralpe, con le temperature che risultano vicine alle medie del periodo, ma saranno destinate ad aumentare sensibilmente nei prossimi giorni per via di umide e miti correnti sud-occidentali.

Prossima settimana con nubi in transito, ma poche piogge

Meteo – Dopo la fase di maltempo che ha interessato l’Italia tra fine febbraio e l’avvio di marzo, si aprirà un nuovo periodo avaro di precipitazioni. La circolazione attesa nei prossimi giorni sarà mediamente dai quadranti occidentali, ma con il flusso umido principale in transito Oltralpe. Il nostro Paese verrà solo marginalmente interessato dal flusso umido con passaggio di nubi, ma con poche piogge.

Qualche pioggia specie sui settori occidentali e Triveneto

Giornata di lunedì con nubi addossate ai settori occidentali e sul nord Italia. Attese precipitazioni a carattere irregolare in particolare lungo il versante Tirrenico, Triveneto, levante Ligure ed Isole Maggiori. Accumuli non particolarmente abbondanti, fatta eccezione per i settori tra alta Toscana e spezzino, dove il forcing orografico potrebbe favorire punte superiori ai 50 mm. Neve sulle Alpi dagli 800-1100 metri, mentre sull’Appennino a partire dai 1100-1300 metri. Martedì 7 marzo acquazzoni locali per lo più addossati tra Liguria di levante ed alta Toscana, nonché sui settori del basso Tirreno tra Campania e Calabria. Fenomeni attesi ancora tra Friuli e Veneto, nevosi sui settori alpini dai 1000-1200 metri. Peggiora la sera sulla Sardegna con piogge in trasferimento nottetempo alle regioni centrali tirreniche. Mercoledì situazione che vedrà ancora nubi e qualche fenomeno sui settori tirrenici e Triveneto. Maggiore stabilità e temperature in deciso aumento nella seconda parte della settimana? Vediamo nella prossima pagina la tendenza meteo fino al prossimo weekend.

