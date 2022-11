Meteo Napoli – Dopo il maltempo torna il sole in Campania, domani nubi in nuovo aumento

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Vortice di bassa pressione che ha causato condizioni di maltempo nella giornata di ieri ( nubifragio ad Ischia, dispersi e vittime), si è portato nelle ultime ore sul Mar Ionio. Le condizioni meteo sono di conseguenza migliorate sulla Campania, ma nella prossima settimana torneranno nubi e qualche pioggia sul sud Italia Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: domenica con tempo stabile in Campania, sole sulla città partenopea

Campo barico in decisa ripresa oggi sulla Campania, con valori pressori attorno ai 1020 hPa, favorisce una domenica stabile. Su Napoli è atteso infatti bel tempo fin dal mattino, con cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature stazionarie e comprese tra i +9°C di minima ed i +13°C di massima. Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali.

Avvio di settimana stabile, ma con nuovo aumento della nuvolosità

Alta pressione che avrà vita breve. Un nuovo calo barico si registrerà già nel corso della giornata di lunedì 28 novembre sul bacino del Mediterraneo. La giornata trascorrerà asciutta su tutta la Campania, ma con nubi in progressivo aumento da ovest, con cieli tendenti al nuvoloso su Napoli nel corso del pomeriggio. Intensa perturbazione in arrivo martedì sul sud Italia, ma con pochi fenomeni sulla Campania, per lo più attesi nel corso di mercoledì 30 novembre.

Inverno meteorologico al via con ritorno del maltempo?

Inverno meteorologico al via nel corso di giovedì 1 dicembre. Possibile nuovo peggioramento proprio con l’avvio della stagione fredda, per l’ingresso di una perturbazione dalla Francia, responsabile del ritorno di piogge e temporali anche su Napoli nel corso del prossimo weekend. Temperature che oscilleranno attorno alle medie del periodo per quanto riguarda i valori massimi, mentre le minime risulteranno più miti per via della copertura nuvolosa in arrivo nei prossimi giorni.





