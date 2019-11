METEO NAPOLI – Forti PIOGGE in giornata, possibili rovesci ancora nelle prossime ore, tutti i dettagli

Il maltempo si è esteso anche al sud oggi

Nella giornata odierna grazie ad un ulteriore spinta verso meridione delle correnti instabili e più fresche di origine atlantica, il maltempo si è esteso anche sulle regioni meridionali, fino a ieri rimaste prevalentemente al riparo dalle piogge che invece sferzavano già al centro-nord. Piogge dunque hanno già interessato e continueranno a farlo i settori campani, siciliani, calabresi ed anche quelli pugliesi dove i fenomeni localmente potrebbero risultare abbastanza intensi. L’instabilità di fatto ha interessato anche la città di Napoli, anche se essa aveva avuto a che fare col maltempo già dalla giornata di ieri.

Piogge anche al centro-nord, con raffiche di vento diffusamente oltre i 50km/h

La giornata odierna è caratterizzata dall’ennesima ondata di maltempo che interessa l’Italia già dalla giornata di ieri e che continua a farlo in maniera meno intensa anche quest’oggi. In particolare, rovesci si sono riscontrati in svariati settori del centro-nord, seppur in maniera poco omogenea. Malgrado però i rovesci siano stati localmente anche a tratti forti, anche oggi i valori che spiccano non sono quelli relativi agli accumuli di pioggia quanto alle raffiche di vento che seppur meno intensi rispetto a ieri raggiungono comunque diffusamente oltre i 50km/h.

Previsioni meteo Napoli oggi

La giornata di Napoli è stata condizionata oggi da frequenti piogge e maltempo, a tratti anche intensi, con accumuli di pioggia al suolo che misurano forse provvisoriamente intorno i 15 millimetri. “Forse” poiché malgrado la cessazione delle piogge in queste ultime ore, sono previsti ancora dei rovesci sulla città partenopea proprio a cavallo della mezzanotte. Gli estremi termici giornalieri a Napoli misurano circa +13°C di minima e +17°C di massima.