METEO NAPOLI – L’AUTUNNO cala la MASCHERA e mostra il suo vero volto, MALTEMPO in arrivo per le prossime ore sulla città, i dettagli

Il sud fin ora maggiormente al riparo dalle correnti instabili Le regioni meridionali eccezion fatta per alcune località tirreniche, sono rimaste maggiormente al riparo dai flussi instabili che negli ultimi giorni stanno interessando il nostro Paese con piogge localmente intense e accompagnate da attività elettrica. La gran parte del sud infatti, nonostante sia stata e sia anche oggi interessata da un fitto passaggio nuvoloso anche particolarmente minaccioso in taluni momenti, rimane tuttavia asciutta, con le temperature che oggi si registrano in leggera diminuzione per quanto riguarda le massime. Stesse condizioni di precaria stabilità le ritroviamo a Napoli, anche se come vedremo il tempo volgerà al peggioramento nelle prossime ore.

Autunno mediterraneo al centro-nord Il maltempo ha invece interessato e continua tutt'ora a farlo le regioni centro-settentrionali del Paese, soprattutto di sponda tirrenica. Nonostante l'instabilità risulti poco organizzata e anche conseguentemente poco omogenea negli accumuli provocati, forti rovesci accompagnati anche da attività elettrica si sono avuti oggi sulla Sardegna orientale, con accumuli di pioggia al suolo che sfiorano i 40 millimetri. Altrove fin ora qualche rovescio ha interessato e continua a farlo la Toscana e il Lazio. Previsioni meteo Napoli oggi Nonostante la nuvolosità abbia tenuto sotto scacco la città di Napoli per tutta la giornata odierna, fin ora le condizioni di stabilità seppur a denti stretti hanno avuto la meglio con assenza di pioggia. Nelle prossime ore però, le condizioni meteo potrebbero cambiare e volgere ad un deciso peggioramento con l'arrivo delle piogge a tratti anche intense soprattutto sulle aree cittadine più esposte al mare. Sotto il profilo termico oggi non è stata rinvenuta alcuna variazione significativa.

Maltempo anche domani? Le piogge che inizieranno a coinvolgere la città di Napoli a partire dalla serata odierna, potrebbero continuare a farlo anche per la giornata di domani venerdì 1° novembre, in concomitanza della festa di Ognissanti. Il flusso perturbato presente sul nostro Paese ad alte quote si spingerà dunque più a sud interessando la città partenopea, con rovesci che a intermittenza dureranno per tutta la giornata di domani. Attenzione, perché successivamente si apre una nuova fase di instabilità.

Nuovo peggioramento in arrivo nel weekend Nel weekend il nostro Paese in generale verrà coinvolto da un nuovo peggioramento delle condizioni meteo dato da un impulso polare in distacco dalle coste del Labrador e dall’Isola di Terranova che, attraversando l’Oceano, punta l’Europa centro-occidentale, Italia compresa. Questo favorirà del forte maltempo su tutte le regioni tirreniche, colpendo in maniera più intensa soprattutto quelle centro-settentrionali. Dall’instabilità non verrà risparmiata nemmeno la città di Napoli, con piogge e temporali anche di forte intensità a intermittenza per tutto il fine settimana.