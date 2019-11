METEO NAPOLI – MALTEMPO con forti PIOGGE e TEMPORALI in arrivo, AUTUNNO NO STOP, tutti i dettagli

Ancora asciutto al sud

Nonostante una situazione di forte instabilità attiva in queste ore del pomeriggio e nelle prossime della serata sul Tirreno centro-settentrionale, le regioni meridionali restano per ora al riparo dalle correnti atlantiche portate da una saccatura in affondo sul Mediterraneo. Nonostante infatti la nuvolosità, il tempo è praticamente rimasto asciutto ovunque sulle regioni del sud Italia, anche se tali condizioni saranno destinate a mutare nel corso delle prossime ore. A Napoli la stabilità resisterà a denti stretti ancora per poco tempo, come vedremo.

Forte maltempo al centro-nord

Di contro, com’è consuetudine ultimamente, il forte maltempo sta letteralmente flagellando molte aree del centro-nord, con fenomeni anche violenti tra Lazio, Toscana Emilia-Romagna e Veneto. E’ soprattutto in quest’ultima regione dove la situazione potrebbe presentare delle criticità nelle prossime ore, data anche l’allerta rossa emanata dal Dipartimento di Protezione Civile nella giornata di ieri. In nottata forti rovesci si sono avuti anche in Liguria e Piemonte, con neve a bassa quota nel cuneese.

Previsioni meteo Napoli oggi

La giornata odierna si mostra molto tranquilla sotto l’aspetto meteorologico a Napoli. Essa infatti, malgrado qualche annuvolamento anche talvolta massiccio, non ha presentato e non presenterà piogge e/o temporali sul capoluogo campano fino a questa sera. Successivamente, l’instabilità presente al centro-nord potrebbe subire un leggero spostamento verso meridione nel corso delle prime ore di domani, come vedremo nel prossimo paragrafo.