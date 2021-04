METEO NAPOLI: MALTEMPO in arrivo entro le prossime 24 ore, rischio NUBIFRAGI

Tempo in peggioramento su queste regioni d’Italia

Osservando le immagini satellitari che ci arrivano in queste ore sull’Italia troviamo nubi irregolari in transito e man mano anche compatte sulla Sardegna e regioni nord-occidentali dove oltretutto stanno arrivando le prime precipitazioni. Piogge o temporali che man mano guadagneranno terreno in Italia nel corso delle prossime 24 ore con fenomeni anche intensi attesi in Campania. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Previsioni meteo Napoli

la settimana procederà con tempo instabile e clima fresco in tutta Italia. Anche nella giornata di domani, Giovedì 22 Aprile, infatti avremo molte nuvole al Sud Italia con piogge e acquazzoni diffusi sia al mattino che al pomeriggio, a tratti più intensi su Campania, Basilicata e Calabria. Ancora fenomeni in serata e nottata specie su Puglia e Calabria. Temperature sotto la media di Aprile. Tempo in miglioramento poi entro il prossimo weekend.

Tempo previsto in Italia per il 25 Aprile

Ancora qualche nota d’instabilità nella giornata di Venerdì sulle regioni più meridionali del Paese, weekend con sole e clima caldo in Italia. Grazie alla rimonta di un promontorio di alta pressione nel bacino del Mediterraneo infatti le condizioni meteo tenderanno a migliorare già da domani sulle regioni nord-occidentali del Paese, poi anche sulle altre entro il weekend del 25 Aprile quando oltretutto le temperature saliranno sensibilmente in tutta Italia e soprattutto sulle isole maggiori con valori prossimi ai 30°c.