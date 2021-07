METEO NAPOLI – Molte nubi e TEMPERATURE in rialzo. Prossimi giorni con instabilità pomeridiana. Le PREVISIONI

Condizioni meteo in miglioramento sull’Italia

Buongiorno e buon martedì cari lettori del Centro Meteo italiano di tutta la Campania. Il vortice di bassa pressione che fino alla giornata di ieri ha stazionato sull’Italia meridionale, si sta muovendo verso est abbandonando cosi la Penisola Italiana. Sul Mar Mediterraneo e sull’Europa occidentale è in rimonta un promontorio anticiclonico che influenzerà il tempo anche sull’Italia, portando un miglioramento delle condizioni meteo. Tempo stabile e soleggiato sull’Italia nella giornata odierna, salvo residue piogge in mattinata su Calabria e Puglia e dei temporali pomeridiani sulle Alpi. Vediamo nel dettaglio le condizioni meteo attese su Napoli.

Meteo Napoli oggi: martedì abbastanza stabili e con nubi al mattino

Meteo Napoli – Giornata caratterizzata da condizioni meteo abbastanza stabili su Napoli e sulla Campania. Al mattino tempo asciutto con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulle zone interne e sulla Campania meridionale. Nelle prime ore del pomeriggio ancora molte nubi con possibili rovesci nelle zone interne, tempo in miglioramento dal tardo pomeriggio con ampie schiarite in arrivo e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli completamente sereni su tutta la regione. Le temperature saranno in aumento e su Napoli saranno comprese tra i 23°C e i 28°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Previsioni meteo Napoli per domani

Meteo Napoli – Giornata di domani caratterizzata dall’instabilità pomeridiana sulla Campania. Al mattino avremo tempo stabile con cieli in prevalenza sereni su tutta la regione. Nel corso delle ore pomeridiane sviluppo di nuvolosità nelle zone interne con possibili rovesci o temporali e in locale sconfinamento verso le zone adiacenti. Più stabile sui settori meridionali della Campania. Migliora in serata con piogge in esaurimento. I cieli saranno poco nuvolosi sulla Campania centro-settentrionale e sereni sui settori meridionali. Le temperature risulteranno in ulteriore aumento e sulla città di Napoli saranno comprese tra i 24°C e i 29°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni.

