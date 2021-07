METEO – WEEKEND di bel tempo e con CALDO AFRICANO, ma con disturbi nuvolosi al Nord. La TENDENZA

Situazione sinottica sull’Europa

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica sul vecchio continente mostra un campo di alta pressione in espansione sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo che va a spingere verso est la goccia fredda che si trovava sull’Italia meridionale. Una vasta area depressionaria è presente a nord della Scandinavia con valori di pressione minimi al suolo di circa 990 hPa e che si estende leggermente verso l’Europa orientale. Un’altra depressione è presente in Atlantico appena a nord delle Azzorre e si muove lentamente verso est in direzione dell’Europa occidentale. Sull’Italia avremo dunque condizioni meteo in miglioramento ma con ancora instabilità locale.

Ancora qualche pioggia e temporale nella giornata odierna

Come appena accennato, le condizioni meteo sulla Penisola Italiana sono in miglioramento ma persiste ancora instabilità locale. Al mattino avremo tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della Penisola, ma delle residue piogge cadranno ancora su Puglia e Calabria. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento su Alpi e Appennino settentrionali con locali rovesci e temporali e in sconfinamento sulle zone adiacenti. Migliora ovunque in serata con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi, salvo degli addensamenti al Nord-Est.

Bel tempo nei prossimi giorni ma con ancora instabilità al Nord

Nei prossimi giorni il promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana si fa sempre più robusto sul Mediterraneo e sull’Europa occidentale e la depressione atlantica si trova ancora lontana dal vecchio continente. Sull’Italia avremo quindi tempo stabile e soleggiato con temperature che inizieranno a salire ma ancora senza caldo eccessivo e le massime si porteranno al più sui 34-35°C. Temporali ancora attesi al Nord, specie sull’arco alpino a causa di infiltrazioni di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Vediamo ora la tendenza meteo per il weekend.

