METEO ITALIA: intensa ondata di CALDO AFRICANO in arrivo, vediamo i dettagli

Piogge e temporali nella giornata odierna, vediamo dove

L’anticiclone rimonta verso il Mediterraneo ma la sua presa non è ancora salda e dunque le condizioni meteo si mantengono localmente instabili. Mattinata odierna che vede cieli per lo più sereni o poco nuvolosi in Italia salvo qualche pioggia tra Veneto e Friuli. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in sviluppo con acquazzoni e temporali sparsi soprattutto su Alpi e Appennino, ma con possibilità di sconfinamenti anche sulle coste specie su Campania, Basilicata e Calabria. Miglioramento delle condizioni meteo atteso poi dalla serata.

Temperature in salita ma senza eccessi di caldo

Archiviata la fase fresca e piovosa del weekend ecco che le condizioni meteo sono in miglioramento su tutta l’Italia e le temperature tenderanno ad aumentare. Fino a Venerdì comunque non si prevede caldo eccessivo con temperature che resteranno per lo più vicine alle medie del periodo da Nord a Sud. Possibile ondata di caldo africano sull’Italia possibile invece per l’ultimo weekend di luglio.

Ancora locale instabilità nei prossimi giorni, soprattutto al Nord

La goccia fredda responsabile del maltempo dei giorni scorsi si è definitivamente spostata verso l’Europa orientale. Nei prossimi giorni un vasto campo di alta pressione si posizionerà tra Mediterraneo centro-occidentale e Isole Britanniche con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Condizioni meteo stabili in Italia grazie all’anticiclone ma non in modo assoluto. Infiltrazioni di aria fresca in quota dai quadranti nord-orientali porterà infatti alla formazione di acquazzoni e temporali questa volta soprattutto sulle regioni del Nord. Graduale aumento delle temperature ma su valori in linea con le medie del periodo prima del caldo africano in vista per il weekend.

