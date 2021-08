METEO NAPOLI – Nuvolosità in transito e qualche PIOGGIA, anche nella giornata di giovedì. WEEKEND con il SOLE

Condizioni meteo sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. La situazione sinottica sul vecchio continente mostra una vasta area depressionaria sull’Europa settentrionale e centro occidentale, mentre un vasto campo di alta pressione è presente sul Mediterraneo centro-orientale. Sulla Penisola Italiana avremo dunque flussi umidi sud-occidentali che risulteranno instabili sia al Nord che su alcune regioni centro-meridionali. Vediamo quindi con maggiore dettaglio le previsioni meteo su Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Giornata perturbata quella odierna sulla Campania. Al mattino avremo molte nubi in transito sulla regione, specie su Napoli e i settori centro-settentrionali della Campania dove sono possibili delle piogge da sparse a isolate. Nelle ore pomeridiane non avremo variazioni di rilievo con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e qualche pioggia isolata possibile su settori settentrionali della regione, mentre in serata sono in arrivo ampie schiarite e il tempo sarà asciutto. Temperature in diminuzione nei valori minimi e stazionarie o in lieve aumento in quelli massimi, che sulla città di Napoli saranno compresi tra i 22°C e i 29°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO

Meteo Napoli domani

Nella giornata di domani i flussi umidi continueranno ad interessare la Campania. Al mattino avremo tempo per lo più asciutto e cieli poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità in lieve aumento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ma con tempo che si manterrà asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuvolosità in transito. Temperature in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Vediamo ora la tendenza meteo per il resto della settimana.