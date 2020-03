METEO NAPOLI – Ore contate per il nuovo intenso impulso di MALTEMPO come annunciato nei giorni scorsi, tutti i dettagli

Meteo Italia: maltempo con le ore contate

Giornata all’insegna della instabilità su tutta l’Italia con le prime piogge in queste ore sulle regioni nord-occidentali, in rapida estensione a tutto il nord e a seguire anche al centro-sud. Temporali in arrivo al pomeriggio sulla Campania e più nello specifico sulla città di Napoli, maltempo con piogge o temporali e raffiche di vento fino a 80 km/h anche nei prossimi giorni.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per le prossime ore

Miglioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali con ampie schiarite, maltempo spiccato sulle regioni orientali con piogge o temporali fin dal mattino. Neve oltre 600-1200 metri di quota. Giornata caratterizzata dal tempo instabile sulle regioni centrali eccetto lungo le coste adriatiche con nubi irregolari e con piogge o acquazzoni associati. Neve in appennino dai 1000-1300 metri di quota. Spiccato maltempo sulle regioni meridionali ad inizio di giornata con piogge o temporali localmente intensi. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio. Neve in Appennino oltre i 1400 metri di quota. Temperature stabili o in lieve aumento al nord, in calo al centro-sud.

La primavera 2020 potrebbe risultare molto perturbata e a tratti fredda

Con l’avanzare della stagione primaverile, il Vortice Polare inizierà a perdere pezzi. L’enorme serbatoio di aria molto fredda accumulato fino ad ora sulle regioni Polari dovrà essere dissipato verso sud su tutto l’emisfero boreale. Intanto con il primo di Marzo inizia la primavera secondo il calendario meteorologico ma in Italia le condizioni meteo sono in netto peggioramento e con le temperature in calo.