METEO NAPOLI: PEGGIORAMENTO in arrivo nei prossimi giorni; ecco le previsioni

Meteo Italia, stagione invernale a pieno regime

A differenza degli anni passati, quello attuale è un Inverno di altri tempi, come non se ne vedevano da diversi anni con la neve già arrivata a più mandate e fino a quote basse in diversi settori del Paese. Anche sulla città di Napoli abbiamo avvertito il sensibile calo delle temperature negli ultimi giorni con il Vesuvio imbiancato, se in queste ore il tempo si presenta stabile durante i prossimi giorni potrebbe tornare il maltempo invernale con piogge ed altre nevicate in montagna complice un sensibile abbassamento delle temperature, specialmente nel corso del prossimo weekend.

Previsioni meteo Napoli

Mentre nelle prime ore di questo pomeriggio sulle regioni meridionali del Paese troviamo condizioni meteo stabili eccetto sulle isole maggiori e sulla Calabria con delle residue e isolate precipitazioni, durante la giornata di domani il tempo sarà localmente instabile al sud con deboli precipitazioni tra Cilento e alta Calabria al mattino; altrove i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio, piogge anche sulla Sicilia occidentale, altrove non sono attese variazioni. Nubi in aumento in serata con piogge diffuse sui settori peninsulari e neve dai 700-800 metri di quota. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Evoluzione meteo Inverno 2020-2021

Italia a metà strada tra due differenti circolazioni atmosferiche: anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa, bassa pressione sui paesi orientali dell’Europa con valori di pressione al suolo fino a 1000 hPa. Evoluzione ancora molto incerta tuttavia per la prossima settimana sembra possibile che il flusso mite di origine atlantica prevalga in Europa, niente escluso a seguire con l’inversione dei venti zonali e irruzioni di gelo e neve dalla Russia.