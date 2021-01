METEO DICEMBRE 2020: non basta il freddo natalizio per invertire il trend positivo, ennesimo mese più caldo del normale in ITALIA

Meteo, inverno al via dal 1 Dicembre

Calendario meteorologico alla mano, in data il primo di Dicembre è iniziato l’Inverno. In Italia come in tante altre parti del mondo, il mese di Dicembre ha confermato un trend positivo che avanza da molto tempo a questa parte. Temperature oltre la media con anomalie anche di +1°c in alcune regioni del nostro Paese, nonostante in concomitanza del Natale sono arrivati diversi impulsi di maltempo, tutti di matrice Polare marittima, in grado di portare nevicate fino in pianura e sulle principali città del nord Italia.

Mese di Dicembre 2020 nei dettagli

Nello specifico e secondo i dati pubblicati dal CNR, il mese di Dicembre ha fatto registrare una anomalia positiva di temperatura pari a +0,95°C risultando il ventiduesimo più caldo di sempre e il centonovantanovesimo più freddo di sempre. Il Dicembre più caldo di sempre risale all’anno 1825 con addirittura +3.02 °C, il più freddo invece al 1879 con -5.65 °C. Punte di anomalia positiva nel mese di Dicembre 2020 sulla Puglia, Molise, Basilicata e Calabria, qui con oltre +1.5°c. Più nella media invece solo sulle regioni di nord-ovest Italia e Sardegna.

Cambio di rotta dal periodo natalizio

Così come ampiamente trattato nei precedenti editoriali, durante il periodo natalizio le cose in Italia e più in generale sull’Europa sono cambiate drasticamente con il ritorno del maltempo e di stampo oltretutto tipicamente invernale. Nevicate record sulle Alpi poi anche in Appennino ma soprattutto neve fino in pianura al nord e fino sulle città collinari su Toscana, Umbria e Marche. Cambiamento che poi ha proseguito anche nel mese di Gennaio, tuttora il clima in Italia ed in gran parte dell’Europa risulta freddo e finalmente in linea con la climatologia degli ultimi 40 anni.