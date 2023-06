Meteo Napoli – Permangono condizioni instabili sulla Campania con acquazzoni e temporali a ciclo diurno; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Condizioni meteo instabili sull’Italia, interessata da infiltrazioni umide e fresche in quota. L’anticiclone si mantiene infatti ancora lontano dal nostro Paese, determinando un mese di giugno fin qui piuttosto instabile; situazione senza particolari variazioni anche per i prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Domenica instabile in Campania con rischio acquazzoni e temporali sparsi

Meteo Napoli – Giornata di domenica al via con alternanza di addensamenti a schiarite su tutta la Campania con locali acquazzoni sui settori interni; asciutto su Napoli. Nel corso del pomeriggio instabilità in accentuazione con temporali ed acquazzoni anche intensi sui settori interni, ma in parziale estensione sino ai settori occidentali; possibile coinvolgimento anche di Napoli. Miglioramento serale con graduale riassorbimento dei fenomeni. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature con lievi variazioni e comprese tra i +17°C di minima ed i +25/+26°C di massima.

Avvio di settimana incerto con rischio temporali pomeridiani

Meteo Napoli – Avvio di settimana instabile sulla Campania. Giornata di lunedì al via con una mattinata asciutta su Napoli ed il resto della Campania con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio torneranno a formarsi acquazzoni e temporali sui settori interni in estensione verso i settori di pianura; non è escluso un interessamento anche di Napoli. Nubi sparse tra la sera e la notte, ma con tempo asciutto. Mese di giugno che potrebbe proseguire instabile, anche la prossima settimana attesi giorni spesso incerti con rischio temporali.

Prossima settimana tra acquazzoni pomeridiani e schiarite

Instabilità in nuova recrudescenza al sud Italia nel corso della prossima settimana. Un nuovo calo di geopotenziale è atteso per l’arrivo sul Mediterraneo centrale di una goccia fredda. Giornata di martedì sarà infatti contraddistinta da una mattinata asciutta sulla Campania, ma con acquazzoni e temporali in rapido sviluppo pomeridiano. I fenomeni tenderanno ad estendersi occasionalmente sino a ridosso delle coste, coinvolgendo nel corso del pomeriggio anche Napoli. Non si escludono forti temporali e grandinate. Tempo instabile anche per le giornate di mercoledì e giovedì, quando nuovi temporali potranno interessare Napoli per la formazione di una circolazione depressionaria sul medio Tirreno. Rimanete aggiornati!

Meteo su Napoli incerto nel corso del pomeriggio con rischio acquazzoni e temporali. Instabilità che interesserà gran parte della prossima settimana con fenomeni anche intensi sui settori interni della Campania.