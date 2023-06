Meteo Italia – Instabilità ad oltranza, dal pomeriggio tornano acquazzoni e temporali

Meteo Italia, la situazione sinottica a scala europea

Campo anticiclonico ben saldo tra Regno Unito e Scandinavia con valori al suolo fino a 1030 hPa tra Finlandia, Mar Baltico e nord della Russia, mentre una ciclogenesi è in azione a nord delle Azzorre. In tal modo alle medie-basse latitudini europee è attiva una circolazione in quota più fresca ed instabile dai quadranti nord-orientali, con l’alta pressione che non decolla rinnovando condizioni meteo ancora incerte su molte nazioni. Sul bacino del Mediterraneo infiltrazioni umide occidentali rinnovano acquazzoni e temporali anche sull’Italia, ma non mancano le schiarite in un genarle contesto termico nella norma per il periodo.

Meteo Italia: domenica tempo ancora incerto, specie tra pomeriggio e sera

Meteo Italia – Circolazione umida in quota dai quadranti nord-orientali rinnova condizioni meteo instabili anche per la giornata di domenica 11 giugno. Al mattino nubi sparse interesseranno i settori del medio Adriatico e regioni meridionali con occasionali acquazzoni sui settori costieri di Molise e Puglia; ampie schiarite al nord, Isole e medio Tirreno. Nel corso del pomeriggio tornano acquazzoni e temporali sui settori alpini, Appennino e zone interne del centro-sud con sconfinamenti locali sino ai settori di pianura di Lazio, Campania, Puglia e Basilicata. In serata fenomeni in estensione anche ai settori pianeggianti di Piemonte e Lombardia nord-occidentale, mentre si osserverà un miglioramento sul resto d’Italia. Temperature vicine alle medie del periodo con massime attorno ai +26/+28°C.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata odierna, domenica 11 giugno 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.

Prossima settimana vivace instabilità con fenomeni anche intensi

Anche durante la prossima settimana il pattern barico a scala europea potrebbe non subire significative variazioni. Saranno infatti probabili ancora anomalie bariche negative dal medio Atlantico sino al comparto balcanico con un corridoio instabile interessare anche il bacino del Mediterraneo. Il tempo potrebbe mantenersi quindi incerto anche durante la seconda decade del mese di giugno con frequenti temporali sull’Italia e caldo estivo ancora lontano. Le precipitazioni previste potrebbero infatti essere al di sopra della norma su tutto il Paese, mentre le temperature risultare a tratti di poco inferiori alle medie del periodo.

