Meteo Napoli – Piogge e temporali oggi con neve a quote relativamente basse, migliora i prossimi giorni

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Correnti fredde di estrazione artica stanno portando clima freddo in Italia con temperature anche di 6-8 gradi sotto la media e condizioni meteo instabili al Centro-Sud. Miglioramento nei prossimi giorni con lieve rialzo termico, ma entro il weekend è in arrivo un nuovo impulso perturbato. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la Campania e la città di Napoli.

Meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regione con possibili fenomeni isolati associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più probabili e intensi sul Cilento. Neve sui rilievi oltre i 1000 metri ed anche fin verso gli 800-900 metri su quelli al confine con il Molise ed il Lazio. Residui fenomeni tra la serata e la nottata ma in graduale esaurimento a parte dalla Campania settentrionale. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature in diminuzione, comprese su Napoli tra i +8°C di minima ed i +13°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

Nella giornata di domani avremo un miglioramento delle condizioni meteo sulla Campania. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti tra Irpinia e Cilento. Al pomeriggio formazione di nuvolosità convettiva nelle zone interne con la possibilità di locali acquazzoni associati, più asciutto sul resto della regione. In serata tempo nuovamente stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature in diminuzione nei valori minimi e in aumento in quelli massimi, comprese su Napoli tra 5°C e 14°C. Possibili gelate notturne su pianure e vallate interne.

Clima freddo nei prossimi giorni

Colpo di coda dell’inverno si sta abbattendo sull’Italia. Correnti artiche stanno infatti facendo il loro ingresso sull’Italia portando un generale calo termico e nella a giornata odierna anche instabilità, con piogge e neve fino a quote relativamente basse. A partire da domani è atteso un miglioramento delle condizioni meteo ma in un clima ancora freddo. Possibile nuovo peggioramento per il weekend di Pasqua. Rimanete aggiornati!

