Meteo Torino – Tempo stabile con sole e caldo estivo; le previsioni

Meteo Torino, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata un nuovo aumento della pressione. Atteso quindi tempo generalmente stabile sull’Italia con caldo ancora intenso, specie al centro-sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.
Previsioni meteo Torino oggi
Giornata odierna al via con una mattinata stabile su Torino con cieli prevalentemente soleggiati. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio si manterrà diffusamente stabile sul Piemonte con cieli sereni in pianura ed innocui addensamenti sui settori alpini. Stellato nottetempo. Consulta le previsioni meteo Torino. Le temperature saranno comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +30/+31°C del pomeriggio.
Meteo Torino domani, lunedì 31 agosto
Nuova settimana al via con una mattinata stabile su Torino, ma con qualche addensamento di passaggio. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio si manterrà stabile con ampio soleggiamento su Torino, mentre innocui addensamenti prenderanno forma sui settori alpini. Tornano i cieli sereni ovunque dalla sera. Temperature in lieve aumento e comprese tra +21/+22°C di minima ed i +31/+32°C di massima.
Settembre al via con bel tempo e caldo estivo
Giornata di martedì che farà registrare tempo ancora stabile su Torino, seppur con occasionali addensamenti di passaggio. Situazione meteo che vedrà il possibile perdurare di stabilità e temperature estive per tutta la settimana con valori al di sopra delle medie del periodo.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.