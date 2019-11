METEO NAPOLI: Condizioni di clima AUTUNNALE, con temporali anche intensi e mareggiate nelle prossime ore, i dettagli

Ruggito autunnale in queste ore a Napoli

Maltempo anche intenso ha colpito e continuerà a farlo il sud Italia con piogge, temporali, forti raffiche di vento e locali nubifragi. Come ampiamente introdotto in un editoriale specifico di questa mattina, il Maltempo autunnale si è esteso al sud Italia e soprattutto in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Da oggi e per i prossimi giorni della settimana in corso saranno molte le occasioni di maltempo in tutte le regioni d’Italia come anche in Campania e a Napoli, vediamo nello specifico. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per la giornata di domani in Italia

Marcato peggioramento meteo al nord Italia a partire dai settori occidentali. Maltempo diffuso nelle ore serali con acquazzoni, temporali e neve sulle Alpi in calo fino a 1100-1200 metri. Tempo stabile e generalmente soleggiato invece sulle regioni centrali nelle ore diurne, peggiora in serata e in nottata con fenomeni anche intensi sul versante tirrenico. Giornata all’insegna della variabilità al Sud Italia con locali piogge e acquazzoni su Salento, Basilicata, Calabria, Sicilia e soprattutto Sardegna. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve calo.

Previsioni meteo Napoli

L’ Autunno entra nel vivo con le correnti instabili dall’oceano Atlantico in grado di generare maltempo con piogge autunnali anche a Napoli durante la giornata odierna. Tempo migliore invece per la giornata di domani, Giovedì 7 Novembre, con ampie schiarite. Si tratterà tuttavia di una breve pausa stabile con il maltempo di ritorno poi per il prossimo weekend.