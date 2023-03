Meteo Napoli – Qualche disturbo instabile oggi sulla Campania, domani bel tempo

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Un impulso instabile in transito sui Balcani riuscirà a lambire le regioni meridionali, causando qualche disturbo sparso. Avvio di settimana con momentaneo miglioramento, ma da martedì arriva il maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: domenica al via con il sole sulla Campania, poi qualche disturbo

Giornata di domenica 12 marzo al via con tempo stabile e mediamente soleggiato su tutta la Campania e su Napoli. Nel corso del pomeriggio un impulso instabile in transito sulle regioni meridionali, determinerà un momentaneo aumento della nuvolosità convettiva con acquazzoni sparsi, più probabili sui settori sud-orientali. Basso rischio di pioggia su Napoli. Rapido miglioramento serale. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature comprese tra i +7°C di minima ed i +19°C di massima.

Settimana al via con il bel tempo su Napoli

Avvio di settimana che vedrà la Campania con condizioni meteo stabili. Giornata di lunedì inizialmente soleggiata sulla Campania, salvo qualche addensamento su coste e settori occidentali. Nel corso del pomeriggio saranno ancora ampie le schiarite, seppur con tendenza ad aumento della nuvolosità dalle ore serali. Giornata di lunedì stabile su Napoli con sole prevalente. Temperature ancora miti con punte di +18°C. Meteo in peggioramento a seguire per la discesa di una saccatura sull’Italia? Vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.