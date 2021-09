METEO NAPOLI – Qualche PIOGGIA e TEMPORALE nella giornata di domani, poi torna l’ESTATE. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Nella giornata odierna la goccia d’aria fredda in quota che nei giorni scorsi ha portato instabilità al Centro-Sud, con maltempo sulle regioni meridionali e temporali pomeridiani nelle zone interne, si sta allontanando verso est. Allo stesso tempo un minimo al suolo blando si sta avvicinando alla Sardegna, raggiungendola entro sera e nella giornata di domani scivolerà sul Tirreno. Nella giornata odierna avremo dunque tempo stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia, mentre il maltempo interesserà le Isole Maggiori. Vediamo di seguito le previsioni meteo per Napoli e la Campania!

Meteo Napoli oggi

La giornata odierna su Napoli e la Campania risulterà piuttosto stabile, con instabilità pomeridiana in attenuazione. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli soleggiati. Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in aumento su tutta la Campania, con isolati acquazzoni o temporali nelle zone più interne e asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. In serata tempo asciutto ovunque con nuvolosità variabile su tutta la regione. Le temperature sulla città di Napoli saranno comprese tra i 22°C e i 27°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Previsioni meteo di domani per Napoli

Meteo domani – Nella giornata di domani avremo maggiore instabilità sulla Campania a causa dell’arrivo del minimo al suolo sul Tirreno e di correnti nord-occidentali in quota. Al mattino avremo condizioni meteo stabili e asciutte su tutta la regione con nuvolosità irregolare. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento con rovesci e temporali nelle zone interne e più asciutto sulla fascia costiera. Fenomeni in esaurimento in serata con ampie schiarite in arrivo, che porteranno in cieli ad essere in prevalenza sereni su tutta la regione. Le temperature sulla città di Napoli saranno comprese tra i 23°C e i 27°C. Vediamo ora la tendenza meteo per i giorni a seguire.

