Meteo Napoli – Settimana di Natale con tanto sole e clima piuttosto mite grazie al dominio dell’anticiclone

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e buon inizio settimana da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Vasto promontorio anticiclonico che dal Mediterraneo centro-occidentale si estende verso l’Europa orientale, qui con valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa. Questo porta tempo stabile su tutta l’Italia, con cieli soleggiati soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nord potremmo avere dei disturbi nuvolosi. Inoltre non mancheranno nebbie e nubi basse specie su pianure e vallate interne, in particolar modo sulla Pianura Padana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la Campania con focus sulla città di Napoli.

Meteo Napoli per oggi

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non avremo variazioni delle condizioni meteorologiche, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Napoli e su tutta la Campania. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature senza grosse variazioni e comprese su Napoli tra i +6°C di minima ed i +15°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

Anche la giornata di domani trascorrerà all’insegna del beltempo su Napoli e la Campania. Sia al mattino che al pomeriggio avremo tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati. In serata non si avranno variazioni di rilievo, con condizioni meteo stabile e asciutte e cieli prevalentemente sereni o con qualche velatura in transito. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili o in lieve calo, comprese su Napoli tra 5°C e 14°C.

Alta pressione dominante nella settimana di Natale

L’anticiclone continuerà a dominare sul Mediterraneo in questa settimana di Natale dispensando tempo stabile e ampi spazi di sereno anche su Napoli e la Campania. Una lieve e temporanea flessione dell’alta pressione si avrà tra mercoledì e giovedì, con aumento della nuvolosità sulla Campania ma senza fenomeni associati. Secondo i principali centri di calcolo, una nuova rimonta anticiclonica è attesa proprio in concomitanza delle festività natalizie, quando un promontorio subtropicale potrebbe raggiungere l’Italia. Festività natalizie in tal caso che trascorrerebbero stabili su Napoli, con temperature al di sopra delle medie del periodo.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

