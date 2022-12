Meteo Italia – l’alta pressione incombe sulle festività natalizie, vediamo gli ultimi aggiornamenti

Terza settimana di dicembre che inizia con l’alta pressione sull’Italia

Situazione sinottica all’inizio di questa terza settimana di dicembre che vede un campo di alta pressione estendersi dal Mediterraneo centro-occidentale verso l’Europa orientale, qui con massimi al suolo intorno a 1040 hPa. Condizioni meteo stabili in Italia con temperature abbastanza miti soprattutto in quota e durante le ore diurne. Attenzione comunque al ritorno di nebbie, nubi basse e smog.

Tra Mercoledì e Giovedì rapido impulso instabile attraversa la Penisola

Anticiclone che intorno a metà settimana cederà leggermente lasciando spazio sul Mediterraneo centrale per il passaggio di un rapido impulso instabile. Attesa qualche pioggia soprattutto al Nord e poi sulle regioni del Centro, in particolare su Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Condizioni meteo più instabili e anche una lieve flessione delle temperature. A seguire comunque nuova espansione dell’anticiclone e condizioni meteo stabili per le feste di Natale.

Meteo Natale: torna l’anticiclone sub-tropicale sul Mediterraneo

Entro il prossimo Sabato, giorno della Vigilia di Natale, ecco di nuovo un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale espandersi verso il Mediterraneo. Condizioni meteo asciutte in Italia con temperature in aumento e anomalie positive che proprio nel giorno di Natale potrebbero essere anche nell’ordine di 6-8 gradi specie al Centro-Sud. Anche se la distanza temporale è ancora elevata la predicibilità in condizioni anticicloniche ci permette di dire che probabilmente anche il giorni di Santo Stefano sarà in compagnia dell’alta pressione.

Spostamento dell’alta pressione e fronte freddo entro Capodanno?

Ultimo aggiornamento del modello GFS che mostra all’inizio della prossima settimana ancora l’alta pressione sul Mediterraneo con condizioni meteo asciutte. Alta pressione però anche tra Groenlandia e Islanda con possibile discesa fredda verso i settori centro-orientali del continente. In tal caso entro Capodanno non si esclude un fronte freddo in transito sull’Italia, probabilmente comunque abbastanza povero di precipitazioni.

