METEO NAPOLI – SOLE e TEPORE simil-primaverile in arrivo, con l’ombra del MALTEMPO, ecco quando è previsto

Maltempo persistente in alcune aree meridionali

Per quanto riguarda la giornata odierna si sono susseguiti ancora dei rovesci localmente anche intensi su alcune aree meridionali, come i settori jonici e la Puglia meridionale, a causa della risalita di una goccia fredda dalle coste nordafricane, responsabile tra l’altro dell’instabilità rinvenuta nella giornata di lunedì 7 ottobre nella maggior parte del territorio italiano. In queste zone oltretutto le temperature sono risultate contenute entro la media del periodo e in alcuni casi anche al di sotto. A Napoli invece, si sono presentato condizioni meteo del tutto differenti e molto più similari a quelle delle regioni centro-settentrionali, come vedremo.

Tempo asciutto al centro-nord

Rimane invece asciutto il tempo sulle regioni centro-settentrionali, nonostante la nuvolosità a tratti anche consistente sulle centrali tirreniche nella mattinata odierna. Nel corso del pomeriggio i cieli sono successivamente schiariti e sono risultati prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi ovunque. Nulla da segnalare sotto l’aspetto termico invece, dove non si registrano particolari scossoni e variazioni in rapporto alla giornata di ieri.

Previsioni meteo Napoli per oggi e domani

Per quanto riguarda la città di Napoli quest’oggi si sono registrate dunque condizioni meteo tutto sommato stabili, con cieli in prevalenza soleggiati con qualche nube di passaggio e di natura innocua. Temperature più o meno in linea con i valori registrati nella giornata di ieri senza particolari variazioni. Nulla da segnalare anche per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 11 ottobre, per la quale vale lo stesso andamento meteorologico avuto nella giornata di oggi, con temperature stabili con leggere fisiologiche oscillazioni.