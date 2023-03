Meteo Napoli – Stabilità prevalente, con nubi basse e foschie nella notte, ecco le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Attuale situazione sinottica che vede la rimonta di un promontorio d’alta pressione afro-azzorriana. Questo dispenserà stabilità in Italia e su Napoli nei prossimi giorni, con temperature primaverili ed assenza di precipitazioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la Campania e la città di Napoli.

Meteo Napoli oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 22 Marzo: al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o con al più qualche velatura in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo ma con locali velature anche compatte. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi ed addensamenti da nuvolosità bassa sui settori costieri e sub-costieri. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature stabili, comprese su Napoli tra 8°C e 19°C.

Previsioni meteo Napoli per domani

Meteo domani – Giornata di domani che esordirà con ancora tempo asciutto ma con nubi basse lungo i settori costieri; queste nel corso delle ore diurne insisteranno, coprendo il cielo anche sopra Napoli e sulle zone di pianura adiacenti. Fino alla sera non sono previste variazioni sostanziali, con ancora nubi basse. A seguire la tendenza meteo per la settimana. Le temperature, subiranno un lieve calo, comprese su Napoli tra 10°C e 17°C.

Tendenza meteo per la settimana

ça maggiore invadenza dell’alta pressione nel corso dei prossimi giorni porta elevata stabilità anche sulla Campania, con temperature in aumento e massime anche di 20°C sulle città di pianure interne. Non mancheranno però dei disturbi nuvolosi a causa si infiltrazioni umide da sud-ovest. Stabilità che dovrebbe persistere fino al weekend, poi potrebbe arrivare una perturbazione atlantica. Rimanete aggiornati!





