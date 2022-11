Meteo Napoli – Tempo in graduale peggioramento, arrivano le piogge autunnali; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! L’Autunno torna a fare la voce grossa sull’Italia, dopo un ottobre ed inizio novembre decisamente anomali. Una goccia fredda è in risalita lungo lo stivale, portando un peggioramento del tempo nelle prossime ore su molte regioni italiane, ma nel corso della prossima settimana arrivano anche le piovose perturbazioni atlantiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: domenica tra nubi e schiarite, piogge dalla notte

Giornata di domenica al via stabile su Napoli, ma con qualche addensamento sparso. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata fino al termine di giornata, seppur con addensamenti irregolari, mentre qualche acquazzone non è escluso sui settori interni della Campania. Piogge su Napoli in arrivo nottetempo. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature stazionarie e comprese tra i +12°C di minima ed i +18°C di massima.

Prossima settimana instabile con piogge e temporali su Napoli

L’azione della goccia fredda sul centro Italia favorirà la genesi di una blanda circolazione di bassa pressione sul medio Tirreno. Meteo in peggioramento sulla Campania nel corso della prossima notte, quando piogge diffuse si estenderanno a gran parte della regione. Temporali attesi lungo le coste centro-settentrionali. Giornata di lunedì 14 novembre che vedrà condizioni meteo instabili con molte nubi e precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco. Piogge anche su Napoli. Martedì momentaneo miglioramento, ma da mercoledì è attesa una perturbazione atlantica con maltempo su tutta la Campania.

Temperature minime in aumento, massime con poche variazioni

Meteo Napoli – Il maltempo in arrivo nei prossimi giorni determinerà un aumento nei valori minimi, mentre non si registreranno significative variazioni in quelli massimi. In particolare nel corso dei prossimi giorni i valori minimi si porteranno fino ai +14/+15°C, ovvero oltre le medie del periodo; le temperature massime oscilleranno invece attorno ai +18°C, quindi nel complesso in linea con il periodo. Rimanete aggiornati!





Meteo su Napoli stabile, ma con tendenza al peggioramento dalla prossima notte. Temperature più gradevoli.