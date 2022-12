Meteo Napoli – Tempo stabile, anche durante le festività natalizie, ma con dei disturbi da nuvolosità bassa

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Alta pressione in rimonta sul Mediterraneo porta condizioni meteo stabili sulla Penisola Italiana, ma con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e nuvolosità bassa anche sulle regioni tirreniche per infiltrazioni umide nei bassi strati. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la Campania con focus sulla città di Napoli.

Meteo Napoli per oggi

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con presenza di nubi basse specie su settori costieri e sub-costieri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, ma con ancora nubi basse e locali banchi di nebbia. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature in aumento specie nei valori minimi, comprese su Napoli tra 9°C e 15°C.

Previsioni meteo Napoli per domani

La giornata di domani non vedrà molte variazioni dal punto di vista meteorologico. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la Campania con addensamenti da nuvolosità bassa. Ampie schiarite in arrivo nel pomeriggio, ma con locali addensamenti ancora presenti sul Cilento. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana. Temperature senza grosse variazioni, comprese su Napoli tra 11°C e 15°C.

Alta pressione in rimonta per Natale

Come appena visto le condizioni meteo sulla Campania sono piuttosto stabili, con solo qualche disturbo da nuvolosità bassa. Nel weekend di Natale l’anticiclone sub-tropicale raggiungerà la Penisola Italiana, portando maggiore stabilità anche sulla Campania, con temperature in lieve aumento. Festività di Natale che si apprestano quindi a trascorrere con bel tempo e clima mite, anche se non mancheranno disturbi da nuvolosità bassa specie sui settori costieri.





