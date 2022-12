Meteo – Solstizio d’inverno con qualche pioggia sull’Italia, migliora nei prossimi giorni con clima mite

Blando fronte instabile nella giornata odierna

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Con la giornata odierna inizia anche l’inverno astronomico, essendo il giorno del solstizio d’inverno, mentre l’inverno meteorologico è iniziato il 1 dicembre. Come anticipato nei giorni scorsi, ecco che l’alta pressione subisce un temporaneo cedimento sul Mediterraneo, permettendo il transito di un blando fronte instabile. Piogge attese al mattino tra Liguria, Emilia, Piemonte sud-orientale e Lombardia, con neve sulle Alpi centro-occidentali a quote di montagna. Nella seconda parte di giornata piogge in arrivo anche sulla Toscana e qualche fenomeno anche tra Umbria, Lazio e Sardegna. Continua invece la fase stabile al Sud con ampi spazi di sereno.

Migliora domani ma con ancora qualche pioviggine

Nella giornata di domani il fronte instabile si sposterà verso est sui Balcani e le condizioni meteo tenderanno cosi a migliorare sull’Italia. Delle correnti umide nei bassi strati continueranno ad interessare le regioni centrali portando nuvolosità bassa tra Toscana, Umbria e Lazio, con la possibilità di pioviggine. Nel frattempo l’anticiclone sub-tropicale torna ad espandersi su Europa occidentale e Mediterraneo occidentale.

Promontorio anticiclonico sull’Italia entro Natale

Come abbiamo appena visto, già da domani l’alta pressione torna ad espandersi sul Mediterraneo occidentale. Entro Natale avremo un robusto promontorio anticiclonico esteso su tutto il Mediterraneo. Questo porterà tempo stabile sull’Italia, con ampi spazi di sereno ma anche nebbie e nubi basse specie in Pianura Padana. Inoltre, la risalita di aria mite, porterà un generale aumento termico, con temperature sopra la media anche di 6-8 gradi. Rialzo termico che sarà più evidente in quota, mentre nelle pianure e vallate interne avremo importanti escursioni termiche tra il giorno e la notte, a causa del fenomeno dell’inversione termica che si verifica nelle ore notturne durante le fasi di elevata stabilità atmosferica.

Verso Capodanno alta pressione in spostamento

Gli ultimi giorni dell’anno potrebbero ancora essere condizionati dal promontorio d’alta pressione sub-tropicale; questo si potrebbe spostare verso est, permettendo l’ingresso di correnti umide dai quadranti occidentali. Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi aggiornamenti meteo.

