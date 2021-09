METEO NAPOLI – Tempo stabile e SOLEGGIATO con CLIMA gradevole, ma non mancano i TEMPORALI nelle zone interne.

Condizioni meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano da Napoli e dalla Campania! Un promontorio anticiclonico di origine africana porta stabilità su gran parte della Penisola Italiana con tanto sole e temperature quasi estive. Ma una goccia fredda in quota presente tra il Sud Italia e la Grecia porta maltempo sui settori meridionali. Vediamo di seguito le previsioni meteo per Napoli e la Campania!

Meteo Napoli oggi

Giornata odierna piuttosto stabile su Napoli e la Campania anche se non mancherà dell’instabilità pomeridiana sui settori interni. Al mattino tempo asciutto con sole prevalente su tutta la regione. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento nelle zone interne con isolati rovesci o temporali, sereno o poco nuvoloso sul resto della Campania. Residue piogge in serata sul Cilento, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Le temperature sulla città di Napoli saranno comprese tra i 22°C e i 28°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Previsioni meteo di domani per Napoli

Meteo domani – Anche la giornata di domani risulterà abbastanza stabile su Napoli e su gran parte della Campania. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli poco nuvolosi per il transito di nuvolosità medio-alta. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento nelle zone interne con isolati acquazzoni o temporali. Asciutto sugli settori sempre con cieli poco nuvolosi. Migliora in serata con fenomeni in esaurimento ed ampie schiarite in arrivo che renderanno i cieli in prevalenza sereni. Le temperature sulla città di Napoli saranno comprese tra i 23°C e i 27°C. Vediamo ora la tendenza meteo per il resto della settimana.

