METEO WEEKEND – Cede l’alta pressione e arrivano PIOGGE e TEMPORALI su alcune regioni, più stabile al Nord.

Condizioni meteo sull’Italia

Buongiorno amici del Centro Meteo Italiano. Inizio settimana con promontorio anticiclonico sull’Europa centro-occidentale e goccia fredda in quota tra Sud Italia e Grecia. Questo porta condizioni meteo stabili sull’Italia centro-settentrionale, mentre al sud la goccia fredda renderà più instabili le condizioni meteo. Piogge e temporali sono infatti attese al Centro-Sud soprattutto durante le ore pomeridiane.

Clima gradevole con l’estate settembrina

Come appena detto, sull’Europa occidentale troviamo un vasto promontorio anticiclonico. Oltre a portare stabilità richiama anche aria calda dal continente africano, con l’avvezione che interesserà soprattutto la Penisola Iberica e la Francia, ma in parte anche la nostra Penisola. Le temperature sono infatti in aumento in questi giorni al Centro-Nord, con le massime che si sono portate attorno ai 30°C e localmente anche superiori. Il clima su queste regioni sarà gradevole sia durante le ore notturne che quelle diurne e durante la settimana non ci saranno grosse variazioni. Temperature più fresche invece al Sud a causa della presenza della goccia fredda, con valori anche di qualche grado sotto la media del periodo.

Temporali pomeridiani attesi anche nei prossimi giorni

Nei giorni centrali della settimana il promontorio anticiclonico di origine africana mostrerà i primi segni di cedimento e la Penisola Italiana si troverà cosi sotto l’influenza della goccia fredda in quota a ridosso della Grecia e di infiltrazioni umide in quota. Questo porterà un aumento della nuvolosità in transito ed anche rovesci e temporali pomeridiani nelle zone interne del Centro-Sud, localmente anche molto intensi. Vediamo ora cosa ci attende per il secondo fine settimana di settembre.

