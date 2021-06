METEO NAPOLI – Tempo STABILE e SOLEGGIATO con disturbi nuvolosi nella giornata della Festa della Repubblica. TEMPERATURE in aumento da giovedì

Condizioni meteo su Napoli e sull’Italia

Salve e buon martedì a tutti cari lettori di Napoli del Centro Meteo Italiano! L’area depressionaria presente sull’Europa orientale e il nucleo freddo sulla Penisola Balcanica stanno continuando a far affluire correnti fredde in quota. La giornata odierna sarà piuttosto stabile sull’Italia ma non mancherà l’instabilità a ridosso dei rilievi accentuata proprio dall’aria fredda in quota. Vediamo quindi in maggior dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e la Campania.

Meteo Napoli oggi – tempo stabile e soleggiato

Meteo Napoli – La giornata odierna si appresta ad essere stabile su Napoli e la Campania. Al mattino avremo prevalenza di cieli sereni con addensamenti nelle zone interne ma senza fenomeni associati. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteo rimarranno stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata cieli sereni ovunque ma durante le ore notturne sono in arrivo delle velature da ovest. Temperature comprese tra i 17°C e i 21°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Previsioni meteo di Napoli per domani

Meteo Napoli – Nella giornata di domani un’ondulazione di origine atlantica è in transito verso la Sardegna e le regioni tirreniche meridionali, portando le condizioni meteo ad essere instabili. Il giorno della Festa della Repubblica inizierà con tempo asciutto e cieli parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. Tempo in miglioramento in serata con ampie schiarite in arrivo e cieli tendenti al sereno. Temperature comprese tra i 17°C e i 22°C. Diamo ora uno sguardo alla tendenza meteo per il resto della settimana.

