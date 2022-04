METEO NAPOLI – Tempo stabile e TEMPERATURE di PRIMAVERA almeno fino al Venerdì Santo. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon martedì cari amici del Centro Meteo Italiano. Situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico esteso sul Mediterraneo fino all’Europa centrale, mentre una una saccatura atlantica è in discesa fino alla Penisola Iberica e nei prossimi giorni si andrà ad isolare portandosi tra Algeria e Isole Baleari. Tale configurazione barica porta tempo stabile in Italia con temperature in aumento, ma anche cieli offuscati dall’arrivo di pulviscolo del deserto del Sahara e a causa di infiltrazioni umide in quota. Vediamo nel dettaglio le condizioni previsioni meteo per Napoli e la Campania.

Meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – Giornata stabile quella odierna su Napoli e la Campania. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori o con al più qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la Campania con cieli velati. Temperature in aumento e comprese su Napoli comprese tra 10°C e 15°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI.

Previsioni meteo Napoli domani

Meteo Napoli – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Napoli e la Campania, ma con nuvolosità alta in transito. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli parzialmente nuvolosi o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli velati su tutta la Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con nuvolosità alta in transito. Temperature in aumento, comprese su Napoli tra 14°C e 18° e massime anche oltre ai 20°C nelle pianure del Casertano. Vediamo di seguito una tendenza meteo per la settimana di Pasqua.