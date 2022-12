Meteo Napoli – Tempo stabile sulla Campania ma con elevata presenza di nubi basse, rialzo termico per Natale

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Piccolo cavetto d’onda che nella giornata odierna porterà dell’instabilità al Centro-Nord con nuvolosità in transito e qualche pioggia, mentre al Sud continueremo ad avere condizioni meteo stabili e con ampi spazi di sereno. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la Campania con focus sulla città di Napoli.

Meteo Napoli per oggi

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni, ma con anche dei locali addensamenti da nuvolosità bassa specie lungo la costa e banche di nebbia nelle pianure e vallate interne. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con banchi di nebbia ed addensamenti da nuvolosità bassa. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature stabili o in lieve calo e comprese su Napoli tra i +4°C di minima ed i +14°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

Al mattino tempo stabile su tutta la regione ma con locali banche di nebbie nelle zone interne e nuvolosità bassa diffusa. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con possibili locali schiarite. In serata ancora molta nuvolosità bassa e non si escludono isolate pioviggini. Di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana. Temperature in aumento specie nei valori minimi, comprese su Napoli tra 9°C e 15°C.

Alta pressione in rimonta per Natale

Negli ultimi giorni della settimana le condizioni meteo si faranno più stabili grazie ad una nuova rimonta dell’alta pressione. Secondo i principali centri di calcolo, una nuova rimonta anticiclonica è attesa proprio in concomitanza delle festività natalizie, quando un promontorio subtropicale potrebbe raggiungere l’Italia. Festività natalizie in tal caso che trascorrerebbero stabili su Napoli, con temperature al di sopra delle medie del periodo.





