METEO NAPOLI – Transito di NUVOLOSITA’ IRREGOLARE, arriva anche qualche PIOVIGGINE, ecco quando

Tempo prevalentemente stabile al centro-nord, piovaschi al sud

Nella giornata odierna la situazione da satellite si fa piuttosto delineata: dopo una mattinata comunque piuttosto annuvolata pressoché ovunque, nel corso del pomeriggio al nord si fanno largo addirittura delle schiarite. Salvo qualche piovasco locale nel Lazio, il tempo si presenta asciutto anche sulle regioni centrali, ma in un contesto più nuvoloso. Al sud invece piogge sparse e piuttosto localizzate stanno attualmente colpendo il versante jonico del Paese, mentre altrove si registra l’assenza di fenomeni. A Napoli le condizioni meteo appaiono tuttavia stabili, in controtendenza rispetto ad alcune aree del sud, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

La giornata odierna di Napoli è risultata piuttosto stabile in controtendenza rispetto a quello che accade in alcune aree joniche del Paese. Tuttavia il flusso umido comunque attivo sui quadranti meridionali porta il transito di nuvolosità irregolare anche sul capoluogo campano, con l’assenza dunque di fenomeni. Le temperature risultano pressoché primaverili sulla città partenopea, con una minima intorno ai +10°C e una massima prossima ai +16°C.

Nessuna novità prevista per domani

Nella giornata di domani domenica 29 marzo le novità in arrivo sono poche sulla città di Napoli sia sotto il punto di vista meteorologico, con i cieli che continueranno a risultare poco o parzialmente nuvolosi in un contesto di tempo asciutto. Nessuna novità è prevista arrivare anche sotto il punto di vista delle temperature con i valori termici che rimarranno pressapoco stazionari intorno ai valori odierni.