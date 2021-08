METEO NAPOLI – Verso una settimana di FUOCO con TEMPERATURE fino a 40°C. Le PREVISIONI

Meteo Italia, la situazione

Buon giorno e buon inizio settimana a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio di alta pressione sempre più robusto sul Mediterraneo centrale che porta tempo stabile e asciutto su gran parte del Paese. Sulla Penisola Italia avremo un flusso di correnti in quota che oltre ad essere calde saranno anche umide e che quindi oltre a portare un intenso aumento delle temperature causerà anche il transito di nubi, specie sulle regioni centrali ma comunque con tempo asciutto. Non si escludono delle isolate piogge pomeridiane sui rilievi alpini. Vediamo di seguito con maggiore dettaglio le previsioni meteo attese su Napoli.

Meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – Giornata stabile quella odierna su Napoli e la Campania. Al mattino avremo cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori della regione. Nel corso delle ore pomeridiane avremo un graduale aumento della nuvolosità della nuvolosità in transito a partire dai settori settentrionali della Campania fino ad avere cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutta la regione. Nonostante la molta nuvolosità in transito il tempo si manterrà asciutto grazie agli elevati valori di geopotenziale. In serata ancora tempo asciutto con nuvolosità variabile. L’ondata di caldo africano sta portando un intenso aumento delle temperature, che sulla città di Napoli saranno comprese tra i 25°C e i 34-35°C e sulle zone più interne si arriverà fino a 38-39°C. Ventilazione debole in regime di brezza. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Meteo Napoli domani

Meteo Napoli – Nella giornata di domani il flusso umido si abbasserà leggermente di latitudine portando nuvolosità sulla Campania e su Napoli. Sia al mattino che al pomeriggio avremo tempo stabile e asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata in arrivo delle maggiore schiarite che porteranno i cieli fino ad essere sereni. Il caldo sarà molto intenso ed anche su Napoli le massime raggiungeranno valori superiori ai 35°C e prossime ai 40°C nelle zone interne della regione. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.

