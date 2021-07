METEO NAPOLI – WEEKEND con SOLE e clima GRADEVOLE, ma il CALDO AFRICANO è prono a tornare. Le PREVISIONI

Meteo Italia, la situazione

Salve a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! La giornata odierna vede l’estensione di una saccatura dall’Europa centrale verso la Penisola Balcanica, interessando parzialmente il Nord-Est e le regioni adriatiche. Allo stesso tempo un promontorio anticiclonico e in rimonta sul Mediterraneo occidentale. Sull’Italia avremo quindi tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni con caldo in attenuazione grazie alle correnti nord-occidentali. Piogge e temporali attesi invece al Nord-Est e regioni del versante alto Adriatico. Vediamo ora con maggiore dettaglio le previsioni meteo per Napoli e la Campania.

Meteo Napoli, oggi

Meteo Napoli – Giornata stabile quella odierna su Napoli e la Campania. In mattinata avremo tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nelle ore pomeridiane nuvolosità in aumento specie nelle zone interne, ma sempre con tempo asciutto. Schiarite in arrivo in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità bassa presente in mare fino a ridosso delle coste. Le temperature su Napoli saranno comprese tra i 23°C e i 26°C mentre nelle zone interne arriveranno a sfiorare i 30°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Meteo Napoli, domani

Meteo Napoli – La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo stabile con nuvolosità in transito. Al mattino i cieli saranno per lo più sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento al pomeriggio nelle zone interne con locali precipitazioni sui rilievi. Soleggiato lungo le aree costiere. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature pressoché stazionarie. Andiamo ora a vedere la tendenza per domenica ed inizio prossima settimana.

