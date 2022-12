Meteo – Natale con anticiclone sempre più probabile, ma non mancheranno le insidie; le ultimissime dai modelli

Dicembre verso un periodo più stabile

Dopo un avvio sprint del mese di dicembre, con fasi di maltempo frequenti ed episodi nevosi che negli ultimi giorni hanno coinvolto anche parte delle pianure del Nordovest, le condizioni meteo volgono verso una maggiore stabilità. Un cambio circolatorio sul comparto europeo sta infatti favorendo l’espansione di un campo anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale, portando una fase più stabile del tempo. Non mancherà tuttavia qualche disturbo nei prossimi giorni, vediamo nel dettaglio la tendenza meteo fino alle festività di Natale.

Cambio circolatorio in Europa, anticicloni più invadenti sul Mediterraneo

Sul bacino del Mediterraneo è in arrivo un periodo più stabile, grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico. Vortice Polare in momentaneo ricompattamento, con passaggio della NAO alla fase positiva, favorirà una ripresa del flusso zonale in Europa. Campo barico attualmente fino a 1038 hPa tra Polonia e Balcani settentrionali, mentre sull’Italia si superano i 1030 hPa, determinerà una prima parte della prossima settimana con tempo stabile da nord a sud, ma con temperature decisamente miti per il periodo. Tornano nubi basse e nebbie in Pianura Padana.

Rapido passaggio instabile a metà settimana, poi torna l’alta pressione

Il promontorio anticiclonico subirà un momentaneo cedimento sul suo bordo orientale nel corso della giornata di mercoledì 21 dicembre. In tal modo una perturbazione atlantica riuscirà a farsi strada su parte dell’Italia, portando un peggioramento del tempo con precipitazioni al nord e parte del centro tra mercoledì e giovedì. Il peggioramento risulterà piuttosto rapido, con l’anticiclone che già a partire da venerdì 23 dicembre tornerà ad espandersi con decisione sul Mediterraneo centrale. La discesa sul vicino Atlantico di una vasta saccatura, favorirà l’espansione sul Mediterraneo centrale di un coriaceo promontorio subtropicale proprio in concomitanza con le festività natalizie. Salgono le quotazioni quindi per un Natale in compagnia dell’anticiclone, anche se non mancheranno le insidie. Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Anticiclone per le festività di Natale, ma non mancheranno le insidie

Meteo Natale – In prossimità delle festività di Natale una vasta saccatura scivolerà sul vicino Atlantico. In tal modo un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale si espanderà sull’Italia proprio in concomitanza delle festività natalizie. Meteo mediamente stabile e mite quindi sull’Italia, ma non mancheranno i disturbi. Sul bordo settentrionali del promontorio scivoleranno infatti correnti più umide oceaniche, che potrebbero in parte interessare anche le regioni settentrionali. Non si esclude quindi qualche goccia di pioggia durante le festività di Natale, su parte del Nordovest, alta Toscana e Friuli. Al momento effettuare una previsione meteo dettagliata per il Natale è ancora prematuro, ma vi consigliamo di rimanere aggiornati con i nostri prossimi bollettini previsionali. Rimanete aggiornati!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.