METEO – NATALE e Santo Stefano con forte MALTEMPO e TEMPERATURE in rialzo per l’arrivo di correnti atlantiche

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra un promontorio di alta pressione sull’Europa occidentale, con l’Italia che si troverà sul suo bordo orientale, dove scorrono correnti nord-occidentali. Tempo per lo più stabile in Italia, ma con vasta copertura e nuvolosa ed anche qualche pioggia specie sui settori tirrenici, a causa della sua posizione sul promontorio di alta pressione che non gli garantisce completa protezione permettendo delle infiltrazioni umide.

Tempo stabile anche domani

Nel corso della giornata di domani, il promontorio di alta pressione si muoverà leggermente verso levante, esteso su tutto il Mediterraneo centro-occidentale e cosi proteggendo maggiormente la Penisola Italiana. Alta pressione che risulta però in una fase di indebolimento, con il suo bordo occidentale che viene eroso da una profonda depressione atlantica. Tempo dunque stabile in Italia ma con nuvolosità in transito a causa delle infiltrazioni umide e non si escludono delle piogge isolate sui settori tirrenici.

Vigilia di Natale in graduale peggioramento meteo

I principali modelli mostrano per il giorno della Vigilia di Natale un cedimento dell’alta pressione sul Mediterraneo e l’arrivo di una profonda depressione atlantica ad ovest dell’Isole Britanniche. Sulla Penisola Italiana inizieranno dunque ad arrivare delle correnti umide e instabili dai quadranti sud-occidentali che porteranno molta nuvolosità in transito ed anche piogge sparse, specie tra Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Le temperature nel giorno della Vigilia tenderanno ad aumentare e si porteranno in media o leggermente al di sopra di quelle del periodo. Andiamo ora a vedere la tendenza per Natale.

