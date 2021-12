METEO NATALE – Le ultime TENDENZE per il periodo NATALIZIO. Festività in compagnia di FREDDO e NEVE?

Situazione preoccupante per la rilevazione di particolato inquinante al nord: l’insistenza dell’anticiclone sta permettendo un ristagno d’aria nei bassi strati specialmente sulle zone pianeggianti e vallive della nostra penisola. Già ad esempio sulla Pianura Padana per questa giornata è previsto un indice “molto scarso” di qualità dell’aria che comprende le provincie di Milano, Monza, Pavia, Cremona, Bergamo, Mantova e Brescia. Questo grazie ai valori di PM10 e PM2.5 oltre le soglie minime; situazione analoga tra Padova e Rovigo dove oggi e domani i valori di PM10 risulteranno tra i 50 e gli 80 µg/m 3 Sull’Emilia Romagna domani è previsto un peggioramento della qualità dell’aria sulle zone tra Piacenza, Parma e Modena; valori molto scarsi anche su Ferrara e Bologna. Vediamo a seguire una tendenza per il periodo natalizio.

Scenari “invernali” contrapposti per natale

Modelli previsionali ancora confusi, ma che da qualche giorno propongono l’arrivo di aria fredda sull’Italia per il periodo natalizio. Uno scenario che andrebbe a collidere con quello delle tendenze per il lungo termine come quella di ECMWF che per la settimana di natale prevede una carenza di precipitazioni e temperature al di sopra della media. Non avendo ancora a disposizione dettagli, vi invitiamo a seguire i prossimi editoriali meteo.