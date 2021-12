METEO – Irruzione ARTICA del WEEKEND con traiettoria ancora incerta. Vediamo l’ultima tendenza GFS per l’ITALIA

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, nel corso del prossimo weekend il robusto anticiclone continuerà ad essere presente tra Isole Britanniche e Mare del Nord, mentre la massa di aria artica si muoverà in azione retrograda dall’Europa orientale, passando per i Balcani, fino a raggiungere il Mediterraneo. Sulla traiettoria dell’aria fredda c’è ancora molta incertezza nei modelli, con spostamenti a nord o a sud tra le varie esecuzioni . L’ultimo aggiornamento del modello GFS mostra un anticiclone molto invadente che costringe l’ aria fredda a passare molto a sud, transitando sulla Grecia e diretta soprattutto sul Mediterraneo meridionale. Vediamo di seguito le conseguenze meteo per l’Italia.

Per i prossimi giorni, i principali modelli matematici, mostrano un rinforzo dell’ anticiclone sulle Isole Britanniche con valori di pressione al suolo prossime ai 1040 hPa e sul suo bordo orientale inizia a scendere una massa d’aria fredda di natura artica che raggiunge l’Europa orientale. Tempo ancora stabile quindi in Italia soprattutto al Centro-Nord , dove avremo cieli soleggiati ma anche nebbia e nubi basse specie in Pianura Padana. Leggera instabilità ancora al Sud ma con poche precipitazioni previste. Le condizioni meteo potrebbero cambiare nel weekend?

Tendenza meteo per il weekend sull’Italia

Come abbiamo appena detto, gli ultimi aggiornamenti del modello GFS mostrano l’irruzione artica puntare Grecia e Mediterraneo meridionale e in questo modo l’Italia verrà interessata solo parzialmente. A partire dalla giornata di sabato temperature in calo soprattutto al Centro-Sud con associato anche un peggioramento delle condizioni meteo. Nella giornata di sabato il maltempo colpirà le regioni del medio-basso adriatico, Basilicata, Calabria e Sicilia, con qualche fenomeno anche nelle zone interne della Campania. Piogge che su tali zone risulteranno anche intense, localmente anche a carattere di temporale, con l’aria fredda che permetterà alla neve di scendere fino a quote collinari sulle regioni peninsulari e di bassa montagna in Sicilia. Già dalla serata di sabato il maltempo scivolerà più a sud, con fenomeni in esaurimento in Italia. La giornata di domenica vedrà dunque tempo generalmente stabile e cieli soleggiati ma con clima piuttosto freddo.