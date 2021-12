METEO NATALE – Scenari contrapposti per il LUNGO PERIODO. Potrebbero arrivare NEVE e FREDDO?

Condizioni meteo in Italia e situazione barica

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Questa settimana è caratterizzata da tempo stabile ed un deciso miglioramento delle condizioni meteo rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi, quando la neve è riuscita a raggiungere il fondovalle. La situazione sinottica vede un promontorio d’alta pressione che raggiunge valori al suolo fino a 1030-1035 hPa. Qualche addensamento in più si segnala su Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli grazie a qualche infiltrazione umida in quota; addensamenti sparsi anche sulle zone Appenniniche e sub-appenniniche del centro-sud che tuttavia non daranno adito a fenomeni.

Anticiclone a gogo per la settimana corrente

Alta pressione dominante nel corso di questa settimana dunque, che coinvolgerà l’Italia con cieli sereni e assenza di precipitazioni: questa massa d’aria si radicherà sulla Gran Bretagna stabilendosi intorno ai 1035 hPa. Le temperature continueranno a risultare stazionarie sul nostro territorio con valori al di sopra delle medie al nord e appena al di sotto sulle regioni del meridione che risentiranno di una circolazione fredda da est. Da monitorare il fine settimana quando potrebbe tornare il freddo sull’Italia.

Inizio della terza decade di dicembre con un affondo continentale

I modelli previsionali ipotizzano una nuova fase invernale per il fine settimana in arrivo: il modello Americano GFS, propone una colata d’aria continentale che potrebbe arrivare a lambire il sud Italia, apportando nevicate e temperature gelide. Il modello Europeo è di avviso simile con tanto freddo e neve fino a bassa quota sempre al meridione. Tale scenario potrebbe riproporsi anche nel periodo natalizio, come vedremo nell’ultimo paragrafo.

