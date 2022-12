Meteo – Natale simil-tropicale in arrivo in Italia, con temperature fino a +25°C: ecco i dettagli

Tempo in peggioramento sull’Italia

A seguito di una fase che ha visto, fin da domenica 18 dicembre, con poche eccezioni, la stabilità protagonista pressoché ovunque sulla nostra Penisola, le condizioni meteo stanno attualmente peggiorando sull’alto versante tirrenico, dove fanno ingresso i primi rovesci. Questo a causa dell’intromissione di correnti più umide e instabili di natura atlantica che porteranno a un ulteriore peggioramento nella giornata di domani mercoledì 21 dicembre.

Cavo perturbato in transito nei prossimi giorni

Nel corso dei prossimi giorni un cavo perturbato attraverserà in effetti la nostra Penisola, portando una fase di maltempo comunque isolata o al più sparsa per alcuni settori del nostro Paese (scopri quali). Tale peggioramento si inserirà in un contesto meteo che risulterà comunque in prevalenza relativamente stabile e asciutto, seppur con un aumento della nuvolosità che riguarderà in particolare le regioni centro-settentrionali. Le temperature, in ogni caso, si manterranno oltre la media del periodo, malgrado il clima, soprattutto nelle ore notturne, appaia comunque particolarmente freddo.

Venerdì nuovo miglioramento e Anticiclone in espansione

Un nuovo miglioramento potrebbe apprestarsi a raggiungere la nostra Penisola a partire dalla giornata di venerdì 23 dicembre, nonché antivigilia di Natale. E’ proprio da questo giorno infatti che, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, un possente Anticiclone tornerà ad espandersi in direzione del Mediterraneo centrale, marcando la tendenza verso un Natale simil-tropicale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Natale simil-tropicale e mite soprattutto al centro-sud, con picchi finanche i +25°C in Sardegna

Si prospetta attualmente un Natale dai connotati simil-tropicali, con temperature piuttosto miti soprattutto sulle regioni centro-meridionali, dove i valori, soprattutto in Sardegna, sfioreranno localmente i +25°C. Valori leggermente inferiori potranno essere raggiunti nelle zone interne della Sicilia, con temperature comunque ovunque oltre la media del periodo e con sole prevalente in tutto lo stivale. Un Natale che rispetta la triste tradizione degli ultimi anni, in cui le condizioni sono state spesso e volentieri tutt’altro che invernali.

