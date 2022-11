Meteo – Nel pieno di una nuova perturbazione, con piogge a ripetizione. Possibile ritorno della neve nel weekend?

Situazione sinottica e pluviometrica attuale

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nuova perturbazione che sta interessando specialmente le zone del centro italia, attualmente in movimento verso sud; al momento le zone più colpite risultano quelle del Lazio, con accumuli pluviometrici che localmente hanno superato anche gli 80 millimetri da inizio peggioramento. Piogge più diffuse e sporadiche sul resto del nord Italia mentre il meridione sarà marginalmente interessato (fatta eccezione per Sardegna e Campania). Di seguito vediamo le previsioni meteo dettagliate.

Previsioni meteo per oggi 16 Novembre

Queste le previsioni meteo per oggi 16 Novembre: AL NORD: Al mattino molte nubi e piogge sparse, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora piogge su Triveneto e Romagna, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano residui fenomeni sui settori orientali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Neve sulle Alpi dai 1800-2000 metri. AL CENTRO: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse, più asciutto in Abruzzo. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata residue piogge tra Umbria e Lazio,variabilità asciutta sulle altre regioni per la presenza di nuvolosità bassa. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino piogge su Campania, Molise occidentale e Sardegna, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio locali fenomeni in estensione su Calabria settentrionale e Sicilia orientale, invariato altrove. Tra la serata e la nottata piogge in estensione a tutte le regioni con temporali sui settori tirrenici, ampie schiarite invece sulla Sardegna. Tra oggi e domani avremo una breve pausa dal maltempo, con molte nubi basse lungo la Pianura Padana.

Breve pausa tra oggi e domani

Nella giornata di domani è attesa una breve tregua dal maltempo con fenomeni assenti, su gran parte della penisola; attenzione però tra serata e nottata quando i settori Tirrenici centro-settentrionali saranno nuovamente interessati dall’arrivo di nuove precipitazioni anche a carattere temporalesco. Le zone più interessate potrebbero risultare lo Spezzino, le Alpi Apuane e i settori costieri compresi tra Massa e Livorno. Infatti nella notte tra Giovedì e Venerdì è prevista la formazione di un nuovo minimo di bassa pressione che porterà piogge diffuse e maltempo di stampo autunnale.

Da Venerdì nuova fase perturbata fino al weekend

Come anticipato nella giornata di Venerdì 18 Novembre è attesa la formazione di un largo minimo di bassa pressione sull’Italia, con piogge e temporali diffusi sulla Penisola ma più intensi sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Con l’arrivo del penultimo weekend di novembre, i principali modelli mostrano l’arrivo di un altro fronte perturbato sul Mediterraneo centrale. La giornata di Sabato vedrà probabilmente spiccato maltempo questa volta soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Entro Domenica poi arriverà anche aria via via più fredda con temperature in calo di qualche grado e neve in montagna. Ancora una fase di maltempo sembra possa configurarsi poi all’inizio della prossima settimana, ma vedremo meglio nei prossimi giorni.

