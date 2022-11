Meteo – Perturbazioni sempre più fredde verso il Mediterraneo portano forte maltempo e calo termico in Italia

Piogge verso il Sud Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Già nella giornata di ieri le piogge hanno raggiunto il Nord Italia, mentre nella notte il maltempo ha interessato le regioni centrali, con precipitazioni anche intense tra Umbria meridionale, Lazio e Campania settentrionale. Nel corso della giornata odierna le piogge si estenderanno verso le regioni meridionali, ma con fenomeni ancora sul medio versante tirrenico, Emilia Romagna e Triveneto. Lungo la costa tirrenica di Campania, Basilicata e Calabria saranno possibili temporali anche di forte intensità. Entro la notte avremo comunque un generale miglioramento al Centro-Nord.

Temporaneo miglioramento domani ma con nuovo impulso instabile in arrivo

La saccatura responsabile dell’attuale maltempo, entro la mattinata di domani si sposterà sui Balcani e sull’Italia avremo un generale miglioramento delle condizioni meteo. Stabilità che sarà però solo temporanea. Infatti un nuovo impulso instabile entro la notte raggiungerà il Mediterraneo centrale approfondendo un largo minimo al suolo. Piogge e temporali in arrivo dunque sull’Italia tra la notte e la giornata di venerdì, con fenomeni più intensi sulle regioni centrali del versante tirrenico e sulla Sardegna occidentale.

Impulso più freddo in arrivo nel weekend con forte maltempo e temperature in calo

I principali modelli mostrano per il prossimo weekend una saccatura nord atlantica colma di aria più fresca affondare sul Mediterraneo centro-occidentale, dove andrà ad approfondire un minimo di pressione al suolo. Giornata di sabato che vedrà forte maltempo in Italia, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Al seguito avremo l’ingresso di aria più fresca che porterà un generale calo delle temperature, si valori anche leggermente sotto le medie del periodo. Possibili nevicate anche abbondanti sulle montagne, con quota neve in calo. Un nuovo impulso instabile ancora più freddo potrebbe arrivare poi nei primi giorni della prossima settimana.

Primo mese dell’inverno piovoso ma non molto freddo, tendenza meteo per dicembre

Inverno 2022-2023 che inizierà ufficialmente il primo dicembre, come sempre ribadiamo che non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto ma solo una tendenza probabilistica. Il primo mese dell’inverno potrebbe effettivamente vedere un cambio di passo sotto il profilo meteo. Le anomalie positive di geopotenziale potremmo ritrovarle sbilanciate più a nord mentre quelle negative sulla Penisola Iberica. Dicembre potrebbe dunque vedere un aumento della piovosità al Nord e su parte del Centro Italia ma anche temperature al di sopra delle medie.

