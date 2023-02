Meteo – Neve a quote molto basse e finanche in pianura in arrivo in Italia, ecco dove e quando

Le correnti artiche non mancheranno di pervadere il Mediterraneo centro-occidentale anche nella giornata di domani lunedì 27 febbraio, approfittando di una fase di debolezza da parte dell’Anticiclone e assicurando ancora condizioni di maltempo invernale: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo , piogge e rovesci insisteranno su tutti i settori del Paese da nord a sud, con principale interessamento del versante tirrenico e con nevicate a quote molto basse e finanche ancora in pianura, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fino in pianura in Emilia, Piemonte, qualche fiocco anche in Lombardia occidentale; in collina sulle regioni centrali

E’ soprattutto la prima metà della giornata di domani lunedì 27 febbraio che sarà contrassegnata da instabilità sulla nostra Penisola, con piogge e rovesci che abbracceranno l’Italia da nord a sud e in particolar modo il versante tirrenico. Neve a quote molto basse e finanche in pianura su Emilia, Piemonte, con qualche fiocco anche in Lombardia occidentale, mentre a quote collinari su alcune aree del centro, come le aree sul confine tra Lazio, Toscana e Umbria. Miglioramento atteso in serata con graduale esaurimento della fenomenologia.