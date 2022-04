METEO – NEVE in atto fino a quote di BASSA COLLINA, ecco dove e la tendenza per le prossime ore

Condizioni meteo invernali: vortice artico sull’Italia

Meteo invernale oggi sull’Italia. Il nostro Paese ha fatto un passo indietro dal punto di vista meteorologico, ripiombando nelle ultime ore in pieno Inverno. La causa è da imputare ad un vortice artico giunto dalla Francia, dove tra l’altro ha causato qualche fiocco di neve sino alla città di Parigi, colmo d’aria fredda specie alle quote medio-alte dove ritroviamo isoterme fino a -34°C a 500 hPa. Le temperature hanno subito un deciso calo su gran parte dell’Italia e subiranno un’ulteriore lieve flessione nelle prossime ore. La neve, pertanto, è tornata ad imbiancare i settori montuosi, ma spingendosi occasionalmente fino alle basse colline.

Neve in atto e tendenza prossime ore per il nord Italia

Il fronte occluso, collegato al centro di bassa pressione in azione sul mar Ligure, sta transitando sulle regioni settentrionali, portando fenomeni sparsi sui settori alpini e prealpini oltre al Piemonte occidentale. La quota neve si attesta mediamente attorno ai 500-700 metri con locali sconfinamenti nel primo mattino sin verso i 400 metri tra le prealpi lombarde ed il Friuli. Rovesci anche sulla Liguria con quota neve attorno ai 400-500 metri, localmente fino ai 200-300 metri nello spezzino. Nelle prossime ore la quota neve subirà un progressivo aumento, portandosi attorno ai 600-800 metri. Instabilità in aumento nel corso del pomeriggio anche sull’Emilia-Romagna con temporali e grandinate in pianura, mentre sui settori montuosi la neve cadrà sin verso i 600-700 metri.

Neve in atto e tendenza prossime ore per il centro Italia

Aria fredda che farà il suo ingresso progressivo anche sul centro Italia, ma con gli effetti che già si stanno facendo sentire specie sui settori tirrenici dove ritroviamo nubi sparse con acquazzoni, temporali e nevicate. Data la tipologia dei fenomeni e dell’aria fredda la quota neve risulta piuttosto variabile e soggetta a repentine variazioni in base all’intensità dei fenomeni; l’aria artica, infatti, ha la caratteristica di rovesciarsi verso il basso in particolare attraverso i fenomeni convettivi. Attualmente le nevicate interessano quindi i 500-600 metri su Toscana, Umbria ed Abruzzo occidentale; nel Lazio la quota neve al momento è più elevate e mediamente compresa tra i 600-700 metri, mentre sull’alta Toscana si è spinta sin verso i 300 metri tra Garfagnana e pistoiese. Nel corso del pomeriggio-sera con il transito del nocciolo freddo ci attendiamo un’accentuazione dei fenomeni a prevalente carattere temporalesco o di rovescio. La quota neve subirà un’ulteriore calo attestandosi mediamente attorno ai 400-500 metri su Umbria, media-bassa Toscana, Abruzzo occidentale e zone interne del Lazio ma con occasionali sconfinamenti sin verso i 300 metri. Neve tonda e grandinate possibile sui settori di pianura. Graduale miglioramento dalla notte, fatta eccezione per il Lazio, dove permarrà una residua instabilità. Neve a bassissima quota anche al sud ed Isole, vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.