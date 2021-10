METEO NOVEMBRE – Autunno in ripresa dal prossimo MESE, con nuove PERTURBAZIONI e MALTEMPO diffuso in ITALIA

Meteo – Nel fine settimana l’autunno si farà da parte lasciando spazio al sole, ma ancora in compagnia di temperature al di sotto delle medie. Proprio nella giornata odierna si sono registrati valori minimi ben al di sotto della media su Isole maggiori, Calabria, Basilicata e Appennino centrale, con punte anche di -10/-12°C. Al centro-nord le temperature risulteranno appena al di sotto delle medie, tuttavia le massime (specie sulla Pianura Padana) risulteranno più elevate. Vediamo cosa accadrà per la prossima settimana.

Possibile break atlantico dalla terza decade del mese

L’autunno dopo una fase di stallo in compagnia dell’anticiclone, potrebbe riprendersi più avanti: l’indice NAO dopo aver indicato questo stop alle piogge col ritorno della stabilità, potrebbe subire un nuovo cambiamento, decretando il ritorno delle perturbazioni in Italia e di una circolazione antizonale. In sintesi, da quanto evidenziato dall’analisi degli indici teleconnettivi, il mese di ottobre potrebbe risultare con temperature sopra le medie vigenti e più secco. Novembre al contrario potrebbe essere caratterizzato da una frequenza maggiore di piogge e valori termici più prossimi alle medie. Da verificare con gli aggiornamenti dei centri di calcolo internazionale, tale visione. Seguite tutti i prossimi aggiornamenti meteo, per non perdervi alcuna novità a riguardo!