Meteo / peggiora il tempo in Italia, deboli piogge in queste ore sulle regioni settentrionali e nella giornata di domani anche su quelle centrali e Sardegna. Ancora stabile al sud peninsulare e Sicilia.

METEO / nubi in progressivo aumento e prime precipitazioni al nord Italia – 29 Marzo 2018 – Peggiora il tempo in queste ore e nelle prossime con le prime piogge sulle regioni settentrionali. Si tratta tuttavia di fenomeni di debole intensità in questo momento su Lombardia, Liguria e Triveneto. In seguito alla fase di bel tempo degli ultimi giorni con l’ Anticiclone prevalente, molte nubi saranno in transito anche nella giornata di domani, Venerdì 30 Marzo, specie sulle regioni centro-settentrionali. Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutte le regioni settentrionali e su quelle centrali specie del versante tirrenico e piogge o temporali associati. I fenomeni più intensi li troveremo nella giornata di domani al pomeriggio e in serata sulla Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sulle regioni meridionali invece il tempo potrebbe risultare ancora stabile. Guardate allora di seguito il video con tutte le previsioni meteo dettagliate sull’Italia per la giornata di domani, Venerdì 30 Marzo:

