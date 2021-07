METEO – NUBIFRAGI e TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le ZONE COLPITE

Temporali in via di esaurimento, ma miglioramento solo temporaneo

Dopo un pomeriggio foriero di maltempo e in cui i temporali hanno presentato talvolta anche carattere di nubifragio provocando diversi disagi e danni, sta seguendo una serata relativamente più stabile, con rovesci residui e localizzati sempre sulle aree più settentrionali del Paese, in particolare su Alpi e Prealpi. Tale tendenza a graduale miglioramento avrà tempo solamente breve, in quanto già da domani giovedì 8 luglio tornano i temporali.

Temporali e nubifragi in arrivo per domani

Un flusso di correnti perturbate di natura atlantica causerà anche per la giornata di domani giovedì 8 luglio la formazione di temporali anche piuttosto violenti e a carattere di nubifragio che riguarderanno sempre le zone più settentrionali della nostra Penisola. Sulle restanti aree del nord e sulle regioni centro-meridionali prevarranno gli effetti dell’Anticiclone africano, con clima pienamente estivo e caldo molto intenso. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a localmente elevati nella seconda parte della giornata a ridosso delle aree alpine centrali; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana settentrionale e settori interni ed appenninici dell’Abruzzo, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile calo sulle regioni settentrionali, specie sul Nord-Ovest e sulla Sardegna settentrionale; valori massimi localmente elevati su Romagna e regioni centro-meridionali, fino a localmente molto elevati su zone interne e pianeggianti di Marche, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Venti: al mattino temporaneamente e localmente forti meridionali sui settori costieri di Toscana meridionale e Lazio; dal pomeriggio localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna e meridionali sulla Liguria; temporaneamente forti in prevalenza meridionali sul resto del Nord, nel corso dei temporali, ed a ridosso delle aree appenniniche centro-settentrionali. Mari: tendente a molto mossi il Mar di Sardegna e il Mar Ligure al largo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.